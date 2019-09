Borsa, pioggia di denaro sulle banche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che vede piazza Affari procedere a passo più veloce (FTSE MIB +0,7%) rispetto agli altri Eurolistini.Il settore viene sostenuto dal, (-100 punti in un mese) verificatosi con la formazione del, che si è tradotto, secondo calcoli effettuati da Il Sole 24 Ore, in unper il complesso delle- 950 milioni per UniCredit, 840 per Intesa Sanpaolo, 240 per MPS, 180 per Banco BPM e 210 per UBI - e si atteggia ad una sorta diper gli Istituti tricolore.In vetta al paniere dei titoli a grande capitalizzazione spiccano BPER Banca e UBI Banca con rialzi superiori al 3%. Bene anche Finecobank che avanza del 2,6% ed Unicredit del 2,3%. Ben comprata Intesa Sanpaolo (+1,75%) con il Banco BPM che guadagna l'1,6%. Fra le banche a media capitalizzazione è più calma Banca MPS con un incremento dello 0,80%.