Borsa, Piazza Affari in rialzo

Ultimo aggiornamento: 13:00

Tornano le vendite sulle Borse europee nell'attesa che vengano pubblicate le minute della Banca centrale europea, relative all'ultima riunione del consiglio direttivo, il primo guidato da Christine Lagarde. Questa mattina gli indici del Vecchio Continente hanno più volte cambiato la marcia, da una parte beneficiando dalla spinta di Wall Street che ieri ha segnato nuovi record, dall'altra risentendo della cautela legata al fatto che nonostante l'accordo siglato ieri tra Usa e Cina, tassello importante per aprire una distensione tra le due potenze, una vera pace sui dazi è ancora tutta da costruire. Le tariffe adesso in vigore e introdotte dall'amministrazione Trump verranno infatti riviste solo in occasione della firma della «fase 2».Milano difende le posizioni, puntellata dalle banche, anche se lo spread è in lieve rialzo a 161 punti. Parigi cede lo 0,12%, Francoforte cede lo 0,2% e Madrid lo 0,25%. Va peggio Londra (-0,45%), che ieri però aveva vantato una performance migliore. A Piazza Affari sono ben impostate le azioni delle banche, grazie a un report di Goldman Sachs che ricorda che i principali titoli non hanno beneficiato del ribasso dello spread avvenuto dai livelli raggiunti post elezioni politiche a oggi. In più, per la banca d'affari, si profila all'orizzonte la possibilità di un consolidamento delle banche medio piccole, unica strada per ridurre ancora i costi e rendere più efficienti le strutture. Goldman, in particolare, ha rivisto da 'Neutral' a 'Buy' il giudizio su Ubi (+2%), che potrebbe essere presto protagonista di operazioni straordinarie.Sono inoltre gettonate le Stmicrolectronics (+0,8%), sulla scia all'andamento del Nasdaq oltre che sul giudizio positivo di Barclays, che ha portato da 21,5 a 30 euro il target di prezzo. Per contro sono deboli le Fca (-0,8%), nel giorno in cui è emerso che la casa auto sia nel mese di dicembre, sia nell'intero 2019 ha registrato vendite più deboli rispetto a quelle del mercato (a dicembre +13,8% rispetto a un anno prima, contro il +21,4% del mercato).