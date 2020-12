© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Pharmanutra, società specializzata nella ricerca, sviluppo e commercializzazione di prodotti nutraceutici innovativi e di dispositivi medici inizia oggi, 15 dicembre, le negoziazioni sul segmento STARPharmanutra, arrivata a quotazione su AIM Italia a luglio 2017 tramite la prebooking company IPO Challenger 1, rappresenta l'ottava società che effettua un passaggio di mercato da AIM Italia al segmento STAR.Borsa Italiana fa sapere che ad oggi sono 76 le società quotate sul segmento STAR per una capitalizzazione aggregata di oltre 48 miliardi di Euro.Pharmanutra è stata assistita da Mediobanca in qualità di Sponsor.In occasione dell'inizio delle negoziazioni, ha commentato: "di Pharmanutra, testimonianza di un approccio graduale al mercato dei capitali, anche in un momento complesso come quello attuale. Siamo certi che con quest'operazione Pharmanutra potrà accrescere la propria competitività e beneficiare di una più ampia platea di investitori internazionali".