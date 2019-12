Borsa, nuovo codice Corporate Governance in vigore dal 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Lo ha annunciato, che fa parte del Comitato per la Corporate Governance, presieduto dao e composto da esponenti di vertice delle società quotate e delle società di gestione del risparmio, nonché da rappresentanti degli enti promotori (ABI, ANIA, Assogestioni, Assonime, Borsa Italiana e Confindustria).Il Codice verrà, per essere applicato dalle società quotate l'anno successivo. Il nuovo Codice promuove fra le società quotate l'adozione di, dove la creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti è perseguita tenendo conto degli interessi degli altri stakeholder. Fra le altre priorità del nuovo Codice vi sono il rafforzamento il, attraverso l'adozione di "politiche di engagement" complementari a quelle degli investitori istituzionali, ee delle società a forte concentrazione proprietaria.Il Comitato ha approvato anche ildelle società quotate, che mette in luce unaed un progressivodelle raccomandazioni del Codice (circa la metà delle società aderisce pressoché interamente al Codice). Il Rapporto segnala, però, l'opportunità di: per l'integrazione dellanelle strategie, per l'adeguata gestione del, per l'applicazione dei criteri die per l'adeguatezza deiriconosciuti agli amministratori non esecutivi e ai componenti dell'organo di controllo.Al termine dell'incontro hanno avuto inizio i lavori della, organizzata per conto del Comitato da Assogestioni e Assonime in collaborazione con l'OCSE e il supporto di Borsa Italiana.La composizione delè stata aggiornata con, Presidente di UniCredit,, Presidente di TIM, e, Amministratore Delegato di Leonardo.