Borsa, Neosperience ammessa a negoziazioni su AIM Italia. Debutto il 20 Febbraio

(Teleborsa) - Le azioni Neosperience, impresa software bresciana guidata da Dario Melpignano ed attiva nel settore della Digital Customer Experience, sono state ammesse alle negoziazioni sul mercato AIM Italia, Mercato Alternativo del Capitale. Lo ha disposto Borsa Italiana.



Il debutto è previsto per mercoledì 20 Febbraio 2019 con codice ISIN IT0005351496.



Il prezzo di offerta è stato fissato in 3,42 euro per azione.



L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento rivolto a investitori qualificati, italiani e esteri, e investitori retail di complessive 1.206.500 azioni, per un controvalore di 4,1 milioni.



Il flottante della società post quotazione sarà pari al 15,05% del capitale.



La capitalizzazione prevista è di circa 22,1 milioni.