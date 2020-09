Borsa Milano sotto pressione in scia alle altre Borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che scambiano in ribasso in scia alla performance negativa dell'Asia e sulle preoccupazioni generate dall'impennata di casi di Covid -19 in Europa.L'Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,49%. Torna a salire lo spread, attestandosi a +149 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,98%.lettera su Francoforte, che registra un importante calo del 2,89%, affonda Londra, con un ribasso del 3,24%, e crolla Parigi, con una flessione del 2,88%. A Milano, forte calo del FTSE MIB (-3,02%), che ha toccato 18.936 punti. Tra i peggiori a Piazza Affari i comparti bancario (-4,44%), materie prime (-4,24%) e servizi finanziari (-3,83%).In questaper la Borsa di Milano, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.La peggiore è CNH Industrial, che scivola del 6,65%.Vendite a piene mani su Leonardo, che soffre un decremento del 5,93%.Si concentrano le vendite su Unicredit, che soffre un calo del 5,20%.Vendite su Intesa Sanpaolo, che registra un ribasso del 4,81%.Al Top tra le azioni italiane a, Italmobiliare (+2,86%), B.F (+1,41%) e Garofalo Health Care (+0,81%).La peggiore performance è quella di Saras, che cede il 5,49%.Pessima performance per Banca Popolare di Sondrio, che registra un ribasso del 5,48%.Sessione nera per FILA, che lascia sul tappeto una perdita del 5,38%.In caduta libera Banca Ifis, che affonda del 4,93%.