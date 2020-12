© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, dopo la pausa della viglia, complici anche iLeggera crescita dell'Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,197. Piccolo passo verso l'alto dello spread, che raggiunge quota +117 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,61%.Francoforte avanza dello 0,95%, exploit di Londra, che mostra un rialzo dell'1,90%, e si muove in territorio positivo Parigi, mostrando un incremento dell'1,04%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,40% a 22.150 punti.di Milano, troviamo Intesa Sanpaolo (+2,81%), Atlantia (+2,65%), Tenaris (+2,10%) e Leonardo (+1,88%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Unicredit, che ottiene -6,70%.Sensibili perdite per Amplifon, in calo del 2,62%.Vendite su Prysmian, che registra un ribasso dell'1,24%.Seduta negativa per DiaSorin, che mostra una perdita dell'1,08%.di Milano, Sesa (+5,36%), Banca MPS (+4,99%), Guala Closures (+4,64%) e La Doria (+4,20%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Acea, che continua la seduta con -1,36%.Sotto pressione Rai Way, che accusa un calo dell'1,10%.Scivola De' Longhi, con un netto svantaggio dell'1,03%.Giornata fiacca per Sanlorenzo, che segna un calo dello 0,52%.punti).