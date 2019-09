Borsa Milano, Italian Equity Week al via con il meglio del Lifestyle

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Parte oggi 3 settembre 2019 a Milano - Palazzo Mezzanotte l', una tre giorni dedicata ai tre principali settori dell'economia italiana -- ciascuno dei quali sarà protagonista di una giornata a tema (si parte il 3 settembre con il Lifestyle per chiudere il 5 con le Infrastrutture). L'Italian Equity Week, che ha l'obiettivo di agevolare la relazione tra le società e gli investitori domestici e internazionali specializzati, viene organizzata daDurante le tre giornate le società protagoniste di questi settori, quotate e non quotate, saranno coinvolte in incontri one-to-one con primari investitori domestici e internazionali, briefing strategici settoriali e IPO Forum.La prima giornata dell'Italian Equity Week si apre con l'Italian Lifestyle Day, dedicata alle società italiane operanti nel settore della moda, del lusso, del design e dell'alimentare: Autogrill