© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, dopo la chiusura tentennante di ieri, favorite da una serie di spunti positivi, come il vicinoe il. La prudenza però è d'obbligo, in attesa del dati sul, in uscita nel pomeriggio.L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16%. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +113 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,58%.incolore Francoforte, che non registra variazioni significative, in buon rialzo Londra, che evidenzia un incremento dello 0,66%, bilancio positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,44%. Il listino milanese mostra un discreto guadagno sul FTSE MIB (+0,63%).Tra lea grande capitalizzazione, si mette ancora in evidenza Leonardo, che mostra un forte incremento del 4,30%.Svetta Saipem che segna un importante progresso del 3,87%.Vola ENI, con una marcata risalita del 2,66%.Brilla Pirelli, con un forte incremento (+2,58%).Fra i peggiori Ferrari, che continua la seduta con -1,32%.Al Top tra le azioni italiane a, Maire Tecnimont (+4,43%), Carel Industries (+3,07%), Autogrill (+2,89%) e ERG (+2,76%).Le più forti vendite su Cerved Group, che prosegue le contrattazioni a -1,63%.Giù Garofalo Health Care, che soffre un calo dell'1,55%.Tentenna UnipolSai, con un modesto ribasso dello 0,89%.Giornata fiacca per SOL, che segna un calo dello 0,75%.