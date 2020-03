Borsa Milano in rally guida recupero Borse UE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -e proseguono il movimento di recupero accennato sin dalle prime battute, anche in risposta aldisposto in Italia e regno Unito dalle autorità di vigilanza dei mercati.L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02%. Su lo spread, che si posiziona a +261 punti base, con un forte incremento di 68 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dell'1,84%.brilla Francoforte, con un forte incremento (+3,41%), ottima performance per Londra, che registra un progresso del 4,19%, exploit di Parigi, che mostra un rialzo del 3,83%. Pioggia di acquisti sul listino milanese, che mostra un guadagno del 7,10% sul FTSE MIB.di Piazza Affari, su di giri Amplifon (+13,05%).Acquisti a piene mani su Poste Italiane, che vanta un incremento del 12,92%.Effervescente Leonardo, con un progresso del 10,37%.Incandescente Snam, che vanta un incisivo incremento del 10,25%.Al Top tra le azioni italiane a, De' Longhi (+24,06%), Banca Popolare di Sondrio (+21,16%), Tamburi (+11,55%) e Rai Way (+9,90%). In rosso Guala Closures, che scivola del 3,23% e Anima Holding che registra un ribasso del 3,04%.