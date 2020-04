Borsa Milano in rally assieme ai mercati europei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in ascia al rally messo a segno dai mercati asiatici, dopo gli stimoli annunciati dalla bank of Japan. A sostenere la Borsa di milan o contribuisce anche la decisione di S&P di mantenere lo status quo sul rating sovrano italiano (BBB), seppur con outlook negativo.Questo gha fatto cadere lo Spread sui 222 punti, con un forte calo di 12 punti base rispetto a venerdì, a fronte di un rendimento del BTP a 10 anni che scende all'1,75%.Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,084, in attesa della riunione della BCE di giovedì.exploit di Francoforte, che mostra un rialzo del 2,11%, si muove in territorio positivo Londra, mostrando un incremento dell'1,49%, e su di giri Parigi (+1,61%). Corre anche Milano, con il FTSE MIB che segna un +2,23%.Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su Juventus, che vanta un incremento del 5,81%.Effervescente Poste Italiane, con un progresso del 4,27%.Incandescente Azimut, che vanta un incisivo incremento del 3,88%.In primo piano Unicredit, che mostra un forte aumento del 3,77%.resta indietro Atlantia, che prosegue le contrattazioni a -0,61%.Al Top tra le azioni italiane a, Anima Holding (+9,56%), Technogym (+5,63%), Fincantieri (+4,38%) e De' Longhi (+4,16%). Sul lato opposto si segnala Interpump, che prosegue le contrattazioni a -1,28%.