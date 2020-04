Borsa Milano in frazionale rialzo dietro gli altri Eurolistini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che si confermano in rialzo aspettando Wall Street e l'avvio della stagione delle trimestrali. A sostenere il sentiment concorre la, ma. In una giornata priva di particolari dati macro l'attenzione si è concentrata sui dati dell', migliori delle attese.Leggera crescita dell'Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,096. Torna a salire lo spread, attestandosi a +199 punti base, con un aumento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,64%.Francoforte avanza dell'1,05%, sottotono Londra che mostra una limatura dello 0,59%, poco mossa Parigi, che mostra un +0,06%., con il FTSE MIB che sale dello 0,44% a 17.698 punti.Tra lea grande capitalizzazione, vola Diasorin, con una marcata risalita dell'8,77%.Brilla Nexi, con un forte incremento (+3,89%).Ottima performance per Atlantia, che registra un progresso del 3,55%.Exploit di Moncler, che mostra un rialzo del 3,53%.Fra i peggiori le banche con Unicredit che continua la seduta in calo del 3,46%.Preda dei venditori Azimut, con un decremento dell'1,95%.Si concentrano le vendite su Banco BPM, che soffre un calo dell'1,93%.Male BPER, che registra un ribasso dell'1,87%.