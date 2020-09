Borsa Milano in denaro con le altre Borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance, a dispetto della performance negativa dei mercati asiatici. Poca attenzione a. Attesi scambi in calo per latà.L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,183. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +149 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,02%.ben comprata Francoforte, che segna un forte rialzo dell'1,34%, Londra avanza dell'1,48%, e si muove in territorio positivo Parigi, mostrando un incremento dell'1,21%. Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,20% sul FTSE MIB.di Milano, troviamo Nexi (+7,11%), Unipol (+3,72%), Fineco (+3,42%) e Atlantia (+2,67%).La peggiore è Tenaris, che prosegue le contrattazioni a -1,68%.Scivola Saipem, con un netto svantaggio dell'1,08%.In rosso Pirelli, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,05%.Spicca la prestazione negativa di Banco BPM, che scende dell'1,02%.del FTSE MidCap, Mediaset (+5,26%), Anima Holding (+2,90%), Salini Impregilo (+2,07%) e Datalogic (+1,81%).Dal lato opposto si evidenzia Saras, che scivola del'1,27%.Mutuionline scende dell'1,24%.Calo deciso per MARR, che segna un -1,05%.Giornata fiacca per Banca Popolare di Sondrio, che segna un calo dello 0,66%.