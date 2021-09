Borsa Milano giù con il resto d'Europa

Mercoledì 8 Settembre 2021, 11:45

(Teleborsa) - Giornata no per Piazza Affari e gli altri Eurolistini, che scontano il clima negativo di Wall Street e dell'asia, fatta eccezione per Tokyo, in attesa della pubblicazione dei Beige Book della Fed stasera. A paralizzare i mercati anche l'appuntamento con la BCE in calendario giovedì.



Seduta in frazionale ribasso per l'Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,21%. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.797,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,40%.



Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +109 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,76%.



Nello scenario borsistico europeo si concentrano le vendite su Francoforte, che soffre un calo dell'1,38%, vendite su Londra, che registra un ribasso dell'1,09%, e seduta negativa per Parigi, che mostra una perdita dell'1,11%. Sessione negativa per Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,84%.



DiaSorin, che mette a segno un +1,95%, è l'unica tra le Blue Chip di Piazza Affari a riportare una performance apprezzabile.



Le peggiori performance, invece, si registrano su Stellantis, che scivola del 2,49%.



Sotto pressione Prysmian, che accusa un calo dell'1,91%.



Scivola CNH Industrial, con un netto svantaggio dell'1,57%.



In rosso Unicredit, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,56%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Ferragamo (+6,61%), Bff Bank (+1,83%), ENAV (+0,89%) e ERG (+0,79%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Mutuionline, che crolla dell'8,80%.



Vendite a piene mani su FILA, che soffre un decremento del 3,85%.



Pessima performance per Esprinet, che registra un ribasso del 3,09%.



Spicca la prestazione negativa di Piaggio, che scende del 2,99%.