Borsa Milano chiude in forte rialzo. Spread ancora in calo

(Teleborsa) -, sull'ottimismo per l'arrivo di. Il mercato italiano in più è stato galvanizzato dalladi undelle, mentre si profila lache sostenga un nuovo governo.Attesa che si riflette anche sullo spread, che scende a quota 201 punti, mostrando un calo di 2 punti base rispetto alla vigilia, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,33%.L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile a quota 1,11. Sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.505,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 56,08 dollari per barile.in luce Francoforte, con un ampio progresso dell'1,30%, andamento positivo per Londra, che avanza di un discreto +1,11%, exploit di Parigi, che mostra un rialzo dell'1,70%., con il FTSE MIB che avanza dell'1,77% a 20.847 punti; balzo del FTSE Italia All-Share, che archivia la giornata a 22.742 punti. Positivo il FTSE Italia Mid Cap (+1,32%), come il FTSE Italia Star (1,1%).In Borsa di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 1,69 miliardi di euro, dai 1,64 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi sono passati da 0,5 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,49 miliardi.217 sono le azioni scambiate: tra queste, 54 titoli hanno chiuso in rosso, mentre 152 azioni hanno terminato in territorio positivo. Invariate le altre 11 azioni del listino milanese.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori alimentare (+4,00%), servizi finanziari (+2,93%) e beni industriali (+2,53%).Tra lea grande capitalizzazione, su di giri Prysmian (+4,64%).Acquisti a piene mani su Fineco, che vanta un incremento del 4,20%.Effervescente Campari, con un progresso del 4,10%.Incandescente Exor, che vanta un incisivo incremento del 4,07% assieme a FCA che avanza del 3,33% sulla scommessa di un riavvio delle trattative con Renault (+3,44%).del FTSE MidCap, Technogym (+6,58%).Realizzi su Tod's, che ha archiviato la seduta a -5,43%.