Borsa Milano ancora in rosso. Sui mercati tornano le ansie da Covid

(Teleborsa) - Seduta difficile per, che prosegue, minati da alcunedopo il rally degli ultimi giorni. Secondo alcuni operatori sono tornareper unaqua e là nel mondo, compromettendo la forza della ripresa che sinora è stata discreta.ne è testimone.L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,129. Lieve peggioramento dello spread, che sale a +172 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,29%.sensibili perdite per Francoforte, in calo dell'1,81%, in apnea Londra, che arretra del 2,10%, e tonfo di Parigi, che mostra una caduta dell'1,57%. Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il FTSE MIB che accusa una discesa dell'1,47%.tra i titoli del FTSE MIB a mostrare un buon guadagno, Atlantia avanza del 2,66% sulle speranze di un vicino accordo con il governo per ASPI.Fra i peggiori si segnala Mediobanca, che continua la seduta con -3,33%.Lettera su Pirelli, che registra un importante calo del 2,89%.Affonda Banca Mediolanum, con un ribasso del 2,83%.Seduta negativa per Unicredit, che mostra una perdita del 2,63%.Tra i, Mutuionline (+2,07%), Tod's (+1,68%), Cattolica Assicurazioni (+1,49%) e Italmobiliare (+1,25%). Dal lato opposto doValue, che prosegue le contrattazioni a -4,39%.