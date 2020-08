Borsa, Mediobanca in rally assieme a Generali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Mediobanca, che tratta in rialzo del 5,48%, confermandosi uno dei migliori titoli del FTSE MIIB nella giornata odierna. A ruota si muovono Generali (+3,48%) e Banca Generali (+3,83%).In un mercato già in odore pre-festivo e con pochi temi in gioco, tornano le speculazioni relative ad un tentativo di scalata su Piazzetta Cuccia. Gli occhi sono puntati su Leonardo del Vecchio, che ha richiesto alla BCE l'autorizzazione a superare la soglia del 20%. In attesa del parere di Francoforte, che dovrebbe arrivare entro il 24 agosto, si profila la possibilità che il governo eserciti i poteri per "blindare" la holding italiana. La partita si giocherà anche in occasione del rinnovo del CdA all'assemblea del 28 ottobre.L'analisi del titolo Mediobanca eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell'istituto di piazzetta Cuccia più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato. Lo status tecnico è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 7,347 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 7,025. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 7,669.