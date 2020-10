Borsa, Marta Testi nuovo Ad di ELITE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, private market del Gruppo London Stock Exchange, specializzata nell'orientare le imprese verso diverse fonti di capitale per accelerarne la crescita. La piattaforma comprende 1.500 aziende in 45 Paesi, che rappresentano oltre 100 miliardi di euro di fatturato aggregato, e di queste più di 900 aziende sono italiane.Marta Testi, Head of ELITE dallo scorso mese di marzo,, che aveva lasciato il Gruppo per perseguire altre opportunità di carriera.Una carriera quasi interamente dedicata a, dove è entrata, subito dopo la laurea in Scienze Politiche all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e dopo una breve esperienza nel Gruppo il Sole 24 Ore ed in un'agenzia di Corporate Communications. In Borsa Italianaa seguito della fusione con il London Stock Exchange Group. Dal 2009 è entrata a far parte delcon la responsabilità della divisione Corporate Advisors Italy & Europe., quando ELITE è stata costituita come società, ha assunto la responsabilità di ELITE per l'Italia e l'Europa fino a ricoprire il ruolo di responsabile del Product Management a livello globale.L'Ad di Borsa Italiana,, si è detto molto "soddisfatto" della nomina di Marta Testi ed ha ricordato che ELITE è "una piattaforma che lei conosce molto bene, avendo contribuito al suo lancio ed al suo crescente successo in questi anni". "Marta - ha spiegato - sarà responsabile del business di ELITE a livello globale e guiderà il team che si occuperà delle sfide legate alla crescita ed al suo posizionamento".ELITE è una piattaforma internazionale di imprenditori, partner, broker e investitori di successo focalizzati nel sostenere, le migliori aziende di tutto il mondo, per trasformare la loro visione in piani strategici e risultati concreti. Offre alle aziende selezionate un set di strumenti e servizi per facilitare l'accesso al mercato dei capitali e cogliere nuove opportunità di visibilità e networking.