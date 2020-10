© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - I segnali sono "molto positivi e incoraggianti" per la ripresa dell'economia. Lo ha affermato, secondo cui "quest'anno. Al momento oscilliamo tra il primo e il secondo posto in Europa". Il clima che si respira tra gli imprenditori, anche durante la Star Conference iniziata ieri, è positivo e incoraggiante - ha aggiunto - "c'è unper continuare a crescere".Jerusalmi ha sottolineato che "è stato un anno in chiaroscuro" perché alcune aziende sono andate comunque bene e "credo che, nei prossimi anni,tra gli imprenditori italiani, che consentirà a un maggior numero di aziende di raccogliere in Borsa capitali necessari per innovare, internazionalizzarsi e crescere".Sul ruolo di Borsa Italiana per la ripartenza del Paese, Jerusalmi ha spiegato che ", capace di attrarre capitali e in grado di innovare sia sui prodotti che sui servizi. Sarà fondamentale mantenere la capacità di investire per continuare a migliorare le nostre capacità tecnologiche consentendo alle aziende italiane di operare su una piattaforma in grado di garantire le migliori condizioni per gli investitori internazionali e domestici".