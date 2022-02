Borsa Italiana sospende strumenti finanziari emessi in rubli

Lunedì 28 Febbraio 2022, 14:15







(Teleborsa) - Borsa Italiana ha sospeso dalle negoziazioni gli strumenti finanziari liquidati in rubli e negoziati sui segmenti di mercato Euromot ed Eurotlx. Gli emittenti interessati sono Aiib, African Development Bank, Asian Development Bank, Banca Europea per la ricerca e lo sviluppo, Banca Europea Investimenti (Bei), Birs, International Finance Corporation e Intesa Sanpaolo. Lo strumento di Intesa Sanpaolo interessato dal provvedimento è il bond in rubli a tasso fisso 5,75%, scadenza marzo 2023 (nome: INTSANPAOLO TF 5,75% MZ23 RUB, ISIN: XS2322452710).







(Foto: © Moreno Soppelsa | 123RF)