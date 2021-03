3 Marzo 2021

(Teleborsa) - Dopo i tentativi studiati ma poi abbandonati del 2008 e 2011, è sbarcata oggi a Piazza Affari (su MTA) Philogen, società italo-svizzera attiva nel settore delle biotecnologie e specializzata nella ricerca e sviluppo di prodotti bio-farmaceutici per il trattamento di numerose patologie ad alto tasso di letalità. Si tratta della prima IPO del 2021 sul Mercato Principale di Borsa Italiana, che porta a 237 le società quotate sul mercato MTA.

In fase di collocamento, considerando l'Opzione Greenshoe, la società ha raccolto 76 milioni di euro, con un flottante di circa 40% e una capitalizzazione pari a 497 milioni di euro. Goldman Sachs e Mediobanca hanno agito in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners. Mediobanca ha agito anche in qualità di Sponsor.

"La quotazione in Borsa consentirà di accelerare e rafforzare lo sviluppo dei farmaci che abbiamo in pipeline", ha commentato Dario Nero, amministratore delegato della società. "Philogen è una realtà biotech innovativa apprezzata da investitori nazionali e internazionali in grado di competere sui mercati europei e globali. Siamo davvero felici di dare oggi il benvenuto a Philogen sul listino principale di Borsa Italiana", ha dichiarato Barbara Lunghi, Head of Primary Markets di Borsa Italiana.