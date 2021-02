© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "e un mercato dei capitali funzionante è alla base del successo delle imprese che operano nel nostro Paese". Lo ha ribaditoAmministratore delegato di, in occasione di Assiom Forex, dopo che il Governatore Visco aveva già fatto cenno a questo tema cruciale per la ripresa.Il numero uno di Borsa Italiana ha ricordato cheed "offre alle aziende numerose soluzioni" sia in ambito azionario che obbligazionario. "Le aziende che hanno avuto il coraggio di quotarsi nel 2020 hanno ricevuto il conforto degli investitori che le hanno supportate e hanno investito", ha sottolineato il manager auspicando che questo trend continui in futuro e consenta una "degli italiani versodi questo genere".Jerusalmi ha ripreso anche il tema della, unione dei mercati finanziari europei, affermando chee che "l'armonizzazione è alla base del successo dei mercati dei capitali". L'Ad di Borsa Italiana ha fatto cenno anche all', ricordando "che oggi non c'è e crea degli effetti distorsivi che non aiutano il mercato dei capitali" ad esseree edUn cenno anche alla tematica della, che per Borsa Italiana ", non una "moda", ma un "nuovo business", come conferma il successo internazionale dei Green Bond. "Sempre più spesso gli investitori inseriscono parametri relativi alla sostenibilità nelle loro condizioni e scelte di investimento; diventa quindi fondamentale per le aziende quotate essere sempre più virtuose nel campo della sostenibilità", ha sottolineato il numero uno di Borsa Itallana, ricordando che è stata anche