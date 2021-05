3 Maggio 2021

(Teleborsa) - "Il management e i dipendenti di Borsa sono stati una componente fondamentale per il successo della società. Il ruolo di Raffaele Jerusalmi non cambia alla luce del closing. Ci saranno invece nuove nomine, che saranno annunciate nel corso dei prossimi mesi, per assegnare ai manager di Borsa Italiana alcune funzioni di gruppo". È quanto ha dichiarato il CEO di Euronext Stéphane Boujnah a L'Economia in seguito al perfezionamento dell'operazione di fusione tra Borsa italiana e e il gruppo finanziario paneuropeo.

Boujnah ha inoltre ribadito che le funzioni di Borsa Italiana non verranno spostate in altre sedi europee. "Borsa Italiana rimarrà la principale infrastruttura di mercato italiana e il punto di riferimento per investitori e emittenti, e le sue sedi principali continueranno a essere a Milano e a Roma - ha spiegato - Stessa cosa succederà per Montetitoli, Mts, CC&G ed Elite che manterranno le loro sedi in Italia. Al contrario, come dicevamo, sarà l'intero gruppo ad aprire il proprio network internazionale alle eccellenze delle società di Borsa Italiana, come ad esempio Mts, che diventerà il centro di eccellenza europeo per il trading di reddito fisso".

In merito allo spostamento del datacenter principale di Euronext a Bergamo, il CEO lo ha descritto come il "più importante investimento tecnologico fatto da Euronext, dopo la realizzazione di Optiq, la nostra piattaforma di trading". "Dall'italia passerà il 25% di tutti gli scambi azionari in Europa, diventando il più grande hub europeo in termini di infrastrutture di mercato - ha aggiuto - Questo vuol dire che proprio qui nel tempo dovranno essere sviluppate le competenze professionali e le strutture per accogliere anche l'indotto portato dal datacenter di Euronext".

"Siamo convinti che, nel circuito Euronext, Piazza Affari riconquisterà quella centralità che merita, grazie al nostro modello federale - ha invece risposto a una domanda che gli chiedeva dell'autonomia decisionale della piazza italiana - Come è già stato fatto con le altre acquisizioni, Euronext non solo proteggerà i traguardi raggiunti da Borsa, ma ne supporterà ulteriormente lo sviluppo. Questo per una semplice ragione: il successo del gruppo sarà letteralmente indissolubile da quello di Borsa Italiana. In più, Euronext e la Borsa di Milano condividono un elemento culturale profondo: entrambi valutiamo il nostro successo sulla base di quanto riusciamo a supportare l'economia reale".