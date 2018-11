Borsa Italiana consolida i livelli della vigilia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei. Ieri, 28 novembre 2018,sulla scia delle parole ritenute accomodanti del Chairman della Federal Reserve Jerome Powell.In frazionale rialzo Tokyo mentre le borse cinesi hanno registrato un deciso calo in attesa del summit del, durante il quale il presidente americanoe il leader cineseavranno un incontro bilaterale sul commercio.L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,40%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 50,2 dollari per barile.Invariato lo spread, che si posiziona a +291 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,23%.piccoli passi in avanti per Francoforte, che segna un incremento marginale dello 0,21%, giornata moderatamente positiva per Londra, che sale di un frazionale +0,63%, bene Parigi, che registra un aumento dello 0,64%.; sulla stessa linea il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 20.995 punti, sui livelli della vigilia. Consolida i livelli precedenti il FTSE Italia Mid Cap (+0,12%); buona la prestazione del FTSE Italia Star (+1,03%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti tecnologia (+2,38%), sanitario (+1,51%) e automotive (+1,19%). Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti viaggi e intrattenimento (-1,86%), telecomunicazioni (-1,10%) e bancario (-1,01%).Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano Prysmian, che mostra un forte aumento del 4,32% dopo aver siglato un memorandum di intesa non vincolante con Gcc Lab.Decolla Luxottica, con un importante progresso del 2,62%.In evidenza STMicroelectronics, che mostra un fortissimo incremento del 2,56%.Svetta Ferrari che segna un importante progresso del 2,30%.Le peggiori performance, invece, si registrano su UnipolSai, che ottiene -1,83%.Vendite su Unicredit, che registra un ribasso dell'1,51%.Seduta negativa per UBI Banca, che mostra una perdita dell'1,13%.Giornata fiacca per Banco BPM, che segna un calo dello 1,00%.di Milano, Banca MPS (+5,72%), Datalogic (+4,82%), IMA (+4,52%) e El.En (+3,74%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su FILA, che prosegue le contrattazioni con un a -5,87%.In apnea Banca Ifis, che arretra del 3,65%.Tonfo di Juventus, che mostra una caduta del 2,84%.Lettera su Sias, che registra un importante calo del 2,28%.