21 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato i prezzi rettificati e i K di rettifica efficaci dal 24 maggio 2021 per WIIT e Dea Capital. Per la prima società la rettifica deriva dallo stock split (ovvero la riduzione del valore nominale di un'azione, con conseguente aumento delle azioni in circolazione, lasciando invariato l'ammontare del capitale sociale), mentre per la seconda a causa del dividendo straordinario.

Sui prezzi del titolo di WIIT, è stato applicato un fattore di rettifica pari a 0,1. L'ultimo prezzo è di 16.1000, il prezzo ufficiale di 16.2764.

Sui prezzi del titolo di Dea Capital, è stato applicato un fattore di rettifica pari a 0,93169399. L'ultimo prezzo è di 1.3640, il prezzo ufficiale di 1.3558.

(Foto: © alessandro0770 | 123RF)