Borsa Italiana: al via oggi la quinta edizione dell'Italian Equity Week

(Teleborsa) - Prende il via oggi fino al 9 settembre l'Italian Equity Week di Borsa Italiana. I tre giorni di incontri digitali saranno dedicati ai principali settori dell'economia italiana: Consumer, Industrial & Health Care e Infrastructure & Energy. Nel corso delle tre giornate – spiega Borsa Italiana in una nota – le società protagoniste di questi settori, quotate e non quotate, incontreranno la comunità finanziaria e saranno coinvolte in incontri one-to-one con i principali investitori nazionali e internazionali con l'obiettivo di promuovere e sostenere il dialogo tra le aziende italiane e la comunità finanziaria internazionale.

All'Italian Equity Week saranno presenti complessivamente 250 investitori in rappresentanza di 150 case d'investimento provenienti da 18 Paesi e quattro continenti che saranno coinvolti in oltre 1300 incontri con le 49 società presenti.

Italian Consumer Day, 7 settembre – Le società del settore Consumer quotate sui mercati di Borsa Italiana sono 117 e rappresentano una capitalizzazione aggregata a fine luglio 2021 pari a 164 miliardi di euro, ovvero il 21% dell'intero mercato. Le società che parteciperanno agli incontri sono: Autogrill, Campari, De Longhi, FILA, Igd - Siiq, Tinexta, Unieuro.

Italian Industrial and Healthcare Day, 8 settembre – Le società del settore industriale e healthcare quotate sui mercati di Borsa Italiana sono 128, con una capitalizzazione aggregata a fine luglio 2021 pari a oltre 138 miliardi di euro, il 18% dell'intero mercato. Le società quotate che partecipano agli incontri sono: Biesse, Carel Industries, Cir, Datalogic, Diasorin, Esprinet, Fincantieri, Gvs, Interpump Group, Italmobiliare, Leonardo, Marr, Recordati, Reply, Sol, Stmicroelectronics, Zignago Vetro.

Italian Infrastructure and Energy Day, 9 settembre – Le società operanti nel settore delle infrastrutture e dell'energia quotate sui mercati di Borsa Italiana sono 73, con una capitalizzazione aggregata a fine luglio 2021 pari a oltre 260 miliardi di euro, il 34% dell'intero mercato. Le società quotate e non quotate che partecipano agli incontri sono: A2A, Acea, Ascopiave, Atlantia, Buzzi Unicem, Cementir Holding, Enav, Enel, Eni, Erg, Falck Renewables, Ferrovie dello Stato, Hera, Inwit, Iren, Italgas, Prysmian, Rai Way, Salcef Group, Saras, Snam, Telecom Italia , Terna , Webuild .

