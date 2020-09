Borsa, Italian Equity Week al via il 7 settembre

(Teleborsa) - Partirà lunedì 7 settembre la quarta edizione dell'Italian Equity Week di Borsa Italiana, la prima in formato interamente digitale, per rispondere alle nuove esigenze di distanziamento imposte dal coronavirus. Sarà il primo grande appuntamento della Corporate Italy post emergenza sanitaria.



Saranno presenti 77 società, che rappresentano oltre il 65% della capitalizzazione di Piazza Affari, a confronto con 330 investitori globali, nell'arco di due settimane. L'evento si concluderà infatti il 17 settembre.



L'evento è strutturato per aree tematiche coincidenti con diversi settori dell'economia: Consumer Day il 7 e 8 settembre, Infrastructure & Energy Day il 9 e 10, Industrial & Healthcare Day il 14 e 15 e, a chiudere, Financial Day nelle giornate del 16 e 17 settembre.



