Borsa, inibite proposte al meglio su WM Capital

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha inibito le proposte al meglio sul titolo WM Capital, tra i titoli che fanno parte del FTSE Aim Italia, che ha chiuso la seduta odierna con un rialzo del 9,60%. Da lunedì 30 dicembre 2019 e fino a successiva comunicazione non sarà consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo.A livello comparativo su base settimanale, il trend di WM Capital evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Aim Italia. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Wm Capital rispetto all'indice.Il quadro tecnico di breve periodo di WM Capital mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 0,3063. Rischio di discesa fino a 0,2093 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 0,4033.L'investimento presenta un rischio di guadagno/perdita decisamente elevato, con la volatilità giornaliera che si posiziona a 4,643. Gli investitori propensi al rischio sembrano essere fortemente interessati a Wm Capital, visto l'elevato livello dei volumi giornalieri a 595.500, che risulta essere superiore rispetto alla media mobile a 154.020.