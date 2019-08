Borsa, industriali sotto pressione dopo minacce Trump

(Teleborsa) - Giornata pessima per i mercati azionari ed in particolare per il comparto industriale, che accusa il contraccolpo dei nuovi dazi minacciati dal Presidente USA Donald Trump. Le frizioni sul commercio mondiale condizionano infatti i grandi gruppi industriali che producono auto o tecnologie, per le possibili ripercussioni sull'export.



Così a Piazza Affari soffre STMicroelectronics, che lascia sul terreno il 5,7%. male anche Pirelli che perde il 5,5% e, nel settore automotive, anche FCA (-3,89%) e CNH Industrial (-5,3%).



Più lontana nella lista dei peggiori Leonardo che perde poco meno del 3%.





© RIPRODUZIONE RISERVATA