(Teleborsa) - In un mercato prevalentemente impostato al ribasso restano a galla le utility grazie alla loro natura difensiva. in particolare, brilla oggi Italgas che evidenzia un progresso dell''1,13%.



In positivo anche Terna che sale dello 0,41% ed HERA che avanza dello 0,19%. Tiene anche Snam che contiene il calo in una frazione di punto. © RIPRODUZIONE RISERVATA