Il Fatto Quotidiano debutta a Piazza Affari il 14 marzo

Società Editoriale Il Fatto, editore della testata Il Fatto Quotidiano e di diversi prodotti editoriali e multimediali, ha ricevuto da Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sul mercato AIM Italia.



Il debutto a Piazza Affari è stato fissato per giovedì 14 marzo, con un prezzo di offerta pari a 0,72 euro per azione.

Codice ISIN: T0005353484



L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento di 4.052.000 azioni proprie, pari al 16,2% del capitale sociale, per un controvalore di oltre 2,9 milioni.