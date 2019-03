(Teleborsa) - In forte recupero i titoli bancari di Piazza Affari con l'indice di riferimento FTSE IT Banks che guadagna oltre l'1%.



Tra i player del settore, guida i rialzi Banco BPM con una performance del 4,63% seguito da UBI che balza del 3%. Sale del 2,58% BPER tallonata da Unicredit e Intesa Sanpaolo in ascesa rispettivamente dell'1,68% e dell'1,39%.



Fanno bene anche le banche europee: l'indice DJ Stoxx Bank guadagna lo 0,84%.





© RIPRODUZIONE RISERVATA