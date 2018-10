Borsa, IDEAMI sospensione prolungata

(Teleborsa) - Borsa Italiana comunica che la sospensione dalle negoziazioni sulle azioni IDEAMI (Isin IT0005314627) e sui warrant WIDM (Isin IT0005315277) è prolungata.



Con riferimento alle indiscrezioni di stampa pubblicate in data odierna, IDEAMI S.P.A., conferma che sono in corso negoziazioni in esclusiva con A. Agrati S.p.A., quale società target ai fini di una potenziale business combination.



La Società precisa che, ad oggi, tali negoziazioni non si sono ancora concretizzate nella formalizzazione di alcun accordo di natura vincolante ai fini della realizzazione di una potenziale operazione. La Società, non appena ve ne saranno le condizioni, provvederà a fornire ulteriori eventuali elementi informativi ai sensi della normativa di legge e regolamentare applicabile. © RIPRODUZIONE RISERVATA