Borsa, GPI presenta domanda di ammissione al mercato MTA

(Teleborsa) - GPI, attualmente quotata su AIM Italia, ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant sul MTA e la contemporanea revoca dalle negoziazioni dal mercato delle PMI (AIM Italia).



GPI è assistita da UBI Banca, in qualità di Sponsor. Pavia e Ansaldo Studio Legale agisce in qualità di consulente legale di GPI mentre lo Studio Legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners quale consulente legale dello Sponsor. KPMG è la società di revisione mentre lo Studio Baldi & Partners agisce quale consulente per il controllo di gestione.