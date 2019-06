Borsa, giù il comparto autostrade dopo decisioni ART

(Teleborsa) - Giornata negativa in Borsa per il settore autostradale, dopo che ieri l'ART ha pubblicato i nuovi criteri di determinazione delle tariffe secondo la metodologia del "price cap".



Frattanto, l'AISCAT, associazione che rappresenta i concessionari autostradali, ha replicato esprimendo preoccupazione per gli effetti distorsivi del nuovo sistema, laddove le tariffe praticate in Italia sono fra le più basse in UE.



Ne risentono tutti i concessionari oggi sul mercato: Atlantia evidenzia un ribasso di circa il 3%, Sias un calo del 2,27% ed ASTM dell'1,62%, mentre tiene meglio Autostrade Meridionali con un decremento dello 0,3%.