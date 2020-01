Borsa, Europa migliora la seduta a metà mattinata

Ultimo aggiornamento: 12:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lieve cambio di rotta per le borse europee, disorientate nella prima parte della mattinata, con laproduzione industriale in Francia e in Italia salita meno che in Germania. Milano (Ftse Mib +0,3%) precede di poco Francoforte (+0,2%) e Madrid (+0,18%), praticamente invariate Londra e Parigi, positivi i futures su Wall Street. Il calo delletensioni in Medio Oriente e l'attesa per i dati sull'occupazione Usa orientano le scelte degli investitori, che puntano a trarre vantaggio dai recenti rialzi.È il caso dei tecnologici Stm (-1,1%) e Dialog Semiconductor (-0,7%), spinti nella vigilia dalle vendite di iPhone in Cina. Il calo del greggio (Wti -0,3%) frena solo Eni (-0,3%) e risparmia i rivali, mentre in campo bancario arretrano Lloyds (-2,6%), Rbs (-1,8%) e Caixabank (-1,6%). Fa eccezione Mps (+5,5%), dopo il rialzo del rating autonomo di Moody's, e scivola Nexi (-3,2%), di cui Mercury haceduto il 7,7% con uno sconto di oltre il 6% sulla chiusura di ieri. Sprint di Ryanair (+7,3%) dopo le stime sull'utile a seguito delle vendite di biglietti a Natale.