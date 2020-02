Borse: Europa debole, Milano resta indietro con il tonfo dei petroliferi

Ultimo aggiornamento: 13:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si riduce il passivo delle Borse europee dopo una mattinata segnata in negativo dai dati economici sull'impatto del coronavirus in Asia (export Corea del Sud, vendite di auto in Cina) e dai circa 50 casi di contagio proprio in Corea del Sud. A metà seduta gli indici continentali sono appena sotto l'equilibrio, mentre Milano resta indietro (-0,3%) anche a causa del tonfo dei petroliferi e del calo di molti bancari. In particolare i riflettori sono su Tenaris (-3,5%), dopo l'outlook debole sul 2020 che sta portando le case di investimento ad abbassare le previsioni per l'anno in corso, e su Unicredit(-2%), ancora penalizzata dalle voci di una uscita del ceo Mustier in direzione Hsbc.Tra i bancari, perdita superiore all'1% per Bper e Banco Bpm, mentre le due protagoniste della settimana (Intesa Sanpaolo e Ubi dopo l'offerta presentata dalla prima sulla seconda) in leggero calo. Al contrario sale del 3% Monte dei Paschi: il ricambio al vertice, vista la prossima uscita del ceo Morelli, non spaventa perchè il mercato guarda al via libera Bce alla cessione dei crediti deteriorati che dovrebbe alzare l'appeal della banca in vista di una aggregazione. Pesante sul Ftse Mib Azimut(-3,7%). Tra i migliori,Nexi (+2,8%) e Poste Italiane(+1,7%). In rimonta Cnh Industrial, che ha azzerato le perdite dopo i conti trimestrali della concorrente americana Deere. Balzo del 9% prima della sospensione in volatilità per Italia Independent grazie all'andamento delle vendite a marchio CR7, brand del calciatore Cristiano Ronaldo.