Borsa: Europa accelera con l'intesa sulla Brexit

Ultimo aggiornamento: 12:31

Accelerano le Borse europee dopo l'accordo sulla Brexit. Milano avanza dello 0,9% e Londra sale dello 0,58% mentre vola la sterlina che inverte la rotta e guadagna lo 0,5% sull'euro a 1,1626.A Piazza Affari sotto i riflettori c'è la Telecom nell'attesa della decisione che verrà presa sulla governance del gruppo. In più il mercato si interroga se sia all'orizzonte la conversione delle azioni di risparmio. Mentre Cattolica corre in Borsa dopo che il numero uno Alberto Minali ha confermato i target della compagnia fino al 2020. I titoli stanno vantando un rialzo del 4,5%, attestandosi a 8,1 euro. 'Per il momento li confermiamo ma restano target ambiziosì, ha detto il ceo di Cattolica in merito agli obiettivi finanziari al 2020 del piano della compagnia, parlando a margine dell'Insurance Day. Il manager ha rivelato che Cattolica Assicurazioni ha abbandonato il dossier della bancassicurazione con Ubi Banca. Invece, in merito ai titoli di Stato in portafoglio per un ammontare attorno a 12,5 miliardi di euro, Minali ha commentato che la strategia è quella di non ridurlo visto che non esistono grandi alternative di investimento.Pirelli, invece, va in controtendenza a Piazza Affari e risente dei timori per l'andamento debole del settore auto. Le azioni della società guidata da Marco Tronchetti Provera arretrano dell'1,5%, attestandosi a 5,6 euro, nonostante il Ftse Mib guadagni lo 0,8%, spinto dalla notizia che è stato raggiunto un accordo sulla Brexit tra Londra e Bruxelles.