Borsa, esordio boom per Ulisse Biomed all'AIM Italia

1 Minuto di Lettura

Venerdì 6 Agosto 2021, 14:30







(Teleborsa) - Esordio stellare per Ulisse Biomed, che ha debuttato questa mattina sull'AIM Italia e segna un rialzo del 55% a 3,101 euro. La società attiva nei settori della diagnostica, della teranostica e della terapeutica rappresenta la ventiduesima ammissione da inizio anno sul mercato dedicato alle PMI e porta a 153 il numero delle società attualmente quotate su AIM Italia.



In fase di collocamento Ulisse Biomed ha raccolto 4,5 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. In caso di esercizio integrale, la raccolta salirebbe a 5 milioni. Il flottante al momento dell'ammissione è del 31,82% e la capitalizzazione di mercato all'IPO è pari a €14,5 milioni.



"La quotazione ci permetterà di finanziare il nostro sviluppo e di portare al mercato i nuovi prodotti basati sulle nostre piattaforme tecnologiche proprietarie, incrementando al contempo la nostra visibilità e standing, utili per proseguire il nostro percorso di crescita indipendente", ha commentato il Ceo Matteo Petti.



"Continueremo a concentrare i nostri sforzi - ha aggiunto - al fine di rendere la medicina personalizzata una realtà alla portata di tutti sfruttando le innumerevoli potenzialità offerte dall'impiego del DNA".