Borsa, ESI debutta all'AIM Italia

(Teleborsa) - Oggi Borsa Italiana dà il benvenuto su AIM Italia a ESI , società attiva nel mercato delleche opera come EPC (Engineering, procurement, and construction) e System Integrator.In fase di collocamento ESI ha raccolto 3 milioni di Euro, di cui 0,4 milioni di Euro riservati all'esercizio dell'opzione greenshoe. Il flottante al momento dell'ammissione è del 22,61%, escluse le Price Adjustment Share (26,00% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe, escluse le Price Adjustment Share) e la capitalizzazione è pari a circa 11,5 milioni di Euro.Si tratta dellache porta a 129 il numero delle società attualmente quotate su AIM Italia.La società è stata assistita da Integrae SIM in qualità di Nomad, Global Coordinator e Specialist dell'operazione.