Borsa elettrica, prezzi dell'energia in calo (GME)

(Teleborsa) - Scende il prezzo dell'elettricità alla Borsa elettrica che, nella settimana che va dal 22 al 28 aprile, ha raggiunto il prezzo medio di acquisto di 47,39 euro MWh. Questo dato, in calo di 4,83 euro MWh rispetto a quello della settimana precedente, è in discesa di 9,3 punti percentuali.



E' quanto emerge dai consueti dati settimanali pubblicati dal Gestore dei Mercati elettrici (GME), società responsabile in Italia dell'organizzazione e della gestione del mercato elettrico.



Sempre secondo le rilevazioni di GME, tornano a scendere anche i volumi di energia elettrica scambiati in borsa, che vedono una flessione dell'8,5% a 3,5 milioni di MWh mentre la liquidità del mercato è salita, invece, di 2,6 punti percentuali attestandosi al 76,1%.



I prezzi medi di vendita sono variati tra 43,92 euro/MWh della Sardegna e 66,71 euro/MWh della Sicilia.





