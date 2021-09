Borsa elettrica, GME: prezzo energia ancora in forte rialzo (+17,4%)

1 Minuto di Lettura

Martedì 21 Settembre 2021, 10:45







(Teleborsa) - Il prezzo medio di acquisto dell'energia nella borsa elettrica è stato di 163,01 euro/MWh nell'ultima settimana, in aumento del 17,4% rispetto a quella precedente. Lo comunica il Gestore dei mercati energetici (GME), pubblicando i dati per la settimana al 19 settembre.



I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati in aumento dell'1,1% e pari a 4,5 milioni di MWh. La liquidità si è assestata al 77,5% (-1,8 punti percentuali). I prezzi medi di vendita sono variati tra 162,11 euro/MWh del Sud e 164,36 euro/MWh della Sicilia.