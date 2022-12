Borsa, Dotstay dal 29 dicembre su Euronext Growth Milan

Mercoledì 21 Dicembre 2022, 20:45







(Teleborsa) - Dotstay, società attiva nel settore immobiliare come operatore di relocation e property management per locazioni di medio-lungo termine, ha presentato a Borsa Italiana, la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant su Euronext Growth Milan, Segmento Professionale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.



Il rilascio, da parte di Borsa Italiana, del provvedimento di ammissione alle negoziazioni è previsto in data 27 dicembre 2022, mentre l'avvio delle negoziazioni è previsto in data 29 dicembre 2022.





(Foto: © Simona Flamigni | 123RF)