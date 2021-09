Borsa di New York apre poco mossa

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 1 Settembre 2021, 16:00







(Teleborsa) - Wall Street avvia gli scambi in moderato rialzo, con un Dow Jones sostanzialmente stabile u 35.352 punti; sulla stessa linea l'S&P-500, che continua la seduta a 4.528 punti, sui livelli della vigilia. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,5%).



Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti informatica (+0,61%) e telecomunicazioni (+0,49%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti materiali (-0,71%) e beni industriali (-0,48%).



Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Apple (+1,89%), Salesforce.Com (+0,84%), Walt Disney (+0,76%) e Boeing (+0,70%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Walgreens Boots Alliance, che continua la seduta con -1,68%.



Sotto pressione Caterpillar, che accusa un calo dell'1,18%.



Deludente DOW, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Fiacca United Health, che mostra un piccolo decremento dello 0,70%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, Baidu (+2,98%), Apple (+1,89%), Altera (+1,37%) e Comcast (+0,83%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su C.H.Robinson, che ottiene -1,39%.



Scivola Western Digital, con un netto svantaggio dell'1,36%.



In rosso Bed Bath & Beyond, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,34%.



Spicca la prestazione negativa di Automatic Data Processing, che scende dell'1,27%.







