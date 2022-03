Borsa di Mosca, riprende trading bond. Ancora fermo mercato azionario

Lunedì 21 Marzo 2022, 08:00







(Teleborsa) - Dalla giornata odierna riprendono le negoziazioni delle obbligazioni di prestito federale (OFZ) sulla Borsa di Mosca. Le offerte si terranno dalle 10:00 alle 11:00 ora di Mosca nella modalità di asta discreta, quindi dalle 13:00 alle 17:00 ora di Mosca nella modalità consueta. Le vendite allo scoperto su tali strumenti saranno vietate. Per gli altri strumenti, le negoziazioni sulla Borsa di Mosca avverranno con modalità simili a quelle stabilite il 18 marzo 2022. Lo ha comunicato la Banca di Russia.



Azioni e obbligazioni sono state scambiate l'ultima volta alla Borsa di Mosca il 25 febbraio, il giorno dopo l'invasione russa dell'Ucraina. In seguito, la banca centrale ha sospeso gli scambi in quanto le sanzioni occidentali hanno messo in subbuglio i mercati. Ad oggi, non c'è una data per la riapertura del mercato azionario.







(Foto: Svetla Bekanova / 123RF)