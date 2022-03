Borsa di Mosca, mercato azionario ancora chiuso. Riaprono i cambi

Mercoledì 9 Marzo 2022, 08:15







(Teleborsa) - La Bank of Russia ha deciso di estendere la chiusura del mercato azionario, una decisione presa per evitare il crollo delle valutazioni aziendali dopo le sanzioni imposte dall'Occidente. Riaperti da oggi, 9 marzo, il mercato dei cambi, il mercato monetario e quello dei repo (a partire dalle 10:00 ora di Mosca). Gli orari di apertura della Borsa di Mosca del 10 marzo 2022 saranno annunciati sul sito web della Banca di Russia prima delle 9:00 ora di Mosca del 10 marzo 2022, si legge in una nota.



La sospensione delle negoziazioni sul mercato azionario, iniziata il 28 febbraio, è la più lunga nella storia moderna del paese. Tra i casi più importanti di chiusura prolungata dei mercati azionari ci sono quella decisa in occasione dell'11 settembre 2021, con il New York Stock Exchange, il London Stock Exchange e altre borse che rimasero chiuse per quattro giorni di negoziazione, e quella della borsa egiziana all'inizio del 2011 a causa delle proteste che hanno rovesciato il regime del presidente Mubarak.







(Foto: Svetla Bekanova / 123RF)