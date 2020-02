Borsa di Milano in scia altre Borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, rassicurate dalla tenuta dei mercati asiatici e di Wall Street. A sostenere i mercati contribuiscono i risultati delle società, su cui si è spostata l'attenzione degli operatori, ed qualche novità in tema di M&A. Bene il dato del PMI servizi dell'Eurozona, mentre ha deluso quello delle vendite al dettaglio. Scivolano sulle sfondo le preoccupazioni per la diffusione del Coronavirus.L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,103. In discesa lo spread, che retrocede a quota +135 punti base, con un decremento di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,95%.avanza di buon passo Francoforte, che segna un forte rialzo dell'1,14%, giornata moderatamente positiva per Londra, che sale di un frazionale +0,7%, mentre Parigi avanza dello 0,84%., con il FTSE MIB che avanza a 24.044 punti, sostenuto dal buon andamento dei settori tecnologico (+2,05%), bancario (+1,83%) e automotive (+1,79%).Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano Intesa Sanpaolo, che mostra un forte aumento del 3,02%, ancora sulla scia dei solidi risultati di bilancio.Decolla Pirelli, con un importante progresso del 2,84%.In evidenza Prysmian, che mostra un forte incremento del 2,23%.Svetta STMicroelectronics che segna un importante progresso del 2,21%.Fra i peggiori le utilities, con Enel che cede l'1,16% e A2A l'1,12%, e le tlc, con TIM che mostra undecremento dell'1%.