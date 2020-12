© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -che trae forza dal buon andamento dei titoli petroliferi. La cautela però è d'obbligo in attesa delamericano.Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,216. Invariato lo spread, che si posiziona a +112 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,56%.trascurata Francoforte, che resta incollata sui livelli della vigilia, Londra avanza dello 0,78%, e si muove in modesto rialzo Parigi, evidenziando un incremento dello 0,33%. Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dello 0,72%.Tra idi Milano, in evidenza Leonardo (+4,20%), Saipem (+3,62%), ENI (+2,88%) e Telecom Italia (+2,74%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ferrari, che prosegue le contrattazioni a -1,52%.Pensosa Amplifon, con un calo frazionale dello 0,90%.Tra i, Mediaset (+4,71%), Saras (+3,05%), Carel Industries (+2,84%) e ERG (+2,76%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Cerved Group, che prosegue le contrattazioni a -2,17%.Sotto pressione Ferragamo, con un forte ribasso dell'1,53%.Soffre UnipolSai, che evidenzia una perdita dell'1,52%.Preda dei venditori SOL, con un decremento dell'1,50%.