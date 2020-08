Borsa di Milano in recupero con gli altri mercati europei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che traggono vantaggio dal clima positivo dei mercati internazionali e dalle scommesse sul sostegno dlele banche centrali.Ad alimentare l'otitmismo anche i dati dei PMI cinesi, mentre la conferma di unnon sembra per ora aver intaccato il sentiment di mercato.L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,192. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +144 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,06%.resistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,62%, discesa modesta per Londra, che cede un piccolo -0,61%, e tonica Parigi che evidenzia un bel vantaggio dello 0,87%. A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la giornata con un aumento dello 0,73% a 19.987 punti.di Piazza Affari, decolla DiaSorin, con un importante progresso del 3,77% grazie a ricoperture.In evidenza Moncler, che mostra un forte incremento del 2,31%.Svetta Italgas che segna un importante progresso del 2,05%.In luce Saipem, con un ampio progresso dell'1,83%.La peggiore è Buzzi Unicem, che cede lo 0,77%.Pensosa BPER, con un calo frazionale dello 0,71%.Tra i, Carel Industries (+7,50%), Brunello Cucinelli (+3,64%), Tod's (+3,33%) e Salini Impregilo (+2,73%).Fra i più forti ribassi B.F, che continua la seduta con -1,90%.Si concentrano le vendite su Zignago Vetro, che soffre un calo dell'1,24%.Vendite sulla Doria, che registra un ribasso dell'1,09%.Seduta negativa per Banca Farmafactoring, che mostra una perdita dell'1,05%.