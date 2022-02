Borsa, debutto brillante per Technoprobe: +9% in avvio

Martedì 15 Febbraio 2022, 10:30







(Teleborsa) - Debutto positivo per la matricola Technoprobe su Euronext Growth Milan che riceve una calda accoglienza dalla platea di Palazzo Mezzanotte.



Le azioni della società, leader nella produzione di Probe card per testare il funzionamento dei chip, ha guadagnato in avvio di seduta il 9,47% aprendo a 6,24 euro rispetto ai 5,7 euro fissati per il collocamento in Borsa.



Al momento il titolo sta guadagnando il 7% a 6,099 euro.

Per Technoprobe il 2022 "si è aperto molto bene e sarà un altro anno molto buono. Stiamo crescendo e stiamo andando ancora meglio del 2021 che si è chiuso con una crescita dei ricavi del 20%", ha detto l'Amministratore Delegato, Stefano Felici.